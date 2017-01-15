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    Каллисто Пасува

    Тренер
    Имя Каллисто
    Фамилия Пасува
    Гражданство Зимбабве
    Дата рождения 20 июня 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зимбабве 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.01.2017 Алжир 2 : 2 Зимбабве
    19.01.2017 Сенегал 2 : 0 Зимбабве
    23.01.2017 Зимбабве 2 : 4 Тунис
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