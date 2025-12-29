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  • Зимбабве – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

Зимбабве – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

29 декабря 2025, 17:50
Зимбабве
29.12.2025, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
2 : 3
Завершен
ЮАР
19' Т. Масванхизе
7' Т. Мореми 50' Л. Фостер 73' О. Модиба 82' О. Апполлис (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зимбабве
22
Вашингтон Аруба
ВР
5
Дивайн Лунга
ЛАЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
13
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
2
Джеральд Таквара
ОП
18
Марвелус Накамба
(К) ОП
6
Джона Фабиш
ЦП
19
Таванда Масванхизе
ЦП
12
Билл Антонио
ПВ
7
Принс Дубе
ЦФ
13
Даниэль Мсендами
РФ
Главный тренер
Жайрос Тапера
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К) ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
21
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
4
Тебохо Мокоена
ЦП
17
Сифо Мбуле
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Зимбабве
16
Мартин Маписа
ВР
1
Элвис Чипезезе
ВР
25
Алек Мудиму
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
23
Эммануэль Джалаи
ПЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
11
Шеффилд
ПЗ
19
Проспер Падера
ОП
10
Таванда Чирева
ЦП
20
Джуниор Зиндога
ЦФ
26
Исмаэль Вади
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
9
Вашингтон Навайя
ЦФ
28
Тадиванаше Чакучичи
РФ
ЮАР
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Тайлон Смит
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
15
Батуси Аубаас
ОП
5
Таленте Мбата
ЦП
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
26
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
11
Мохау Нкота
РФ
12
Элиас Моквана
РФ
2-3-2-1-2
22
Аруба
4
Гарананга
13
Гэллоуэй
5
Лунга
2
Таквара
18
Накамба
6
Фабиш
19
Масванхизе
12
Антонио
7
Дубе
13
Мсендами
4-3-1-2
1
Уильямс
20
Мудау
21
Нгезана
14
Мбокази
6
Модиба
13
Ситхоле
4
Мокоена
17
Мбуле
7
Апполлис
9
Фостер
8
Мореми
4
Гарананга
23
Джалаи
23
Джалаи
4
Гарананга
13
Мсендами
10
Чирева
10
Чирева
13
Мсендами
12
Антонио
20
Зиндога
20
Зиндога
12
Антонио
7
Дубе
9
Бонн
9
Бонн
7
Дубе
6
Фабиш
28
Чакучичи
28
Чакучичи
6
Фабиш
13
Ситхоле
15
Аубаас
15
Аубаас
13
Ситхоле
17
Мбуле
5
Мбата
5
Мбата
17
Мбуле
9
Фостер
99
Макгопа
99
Макгопа
9
Фостер
8
Мореми
11
Нкота
11
Нкота
8
Мореми
Остались в запасе
Зимбабве
ЮАР
16
Мартин Маписа
ВР
1
Элвис Чипезезе
ВР
25
Алек Мудиму
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
11
Шеффилд
ПЗ
19
Проспер Падера
ОП
26
Исмаэль Вади
ЦФ
9
Вашингтон Навайя
ЦФ
Главный тренер
Жайрос Тапера
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Тайлон Смит
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
26
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
12
Элиас Моквана
РФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
16
Мартин Маписа
ВР
1
Элвис Чипезезе
ВР
25
Алек Мудиму
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
11
Шеффилд
ПЗ
19
Проспер Падера
ОП
26
Исмаэль Вади
ЦФ
9
Вашингтон Навайя
ЦФ
Остались в запасе
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Тайлон Смит
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
26
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
12
Элиас Моквана
РФ
Главный тренер
Жайрос Тапера
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Зимбабве - ЮАР
1
1
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
11
Офсайды
5
1
Количество передач
242
487
Сейвы
6
2
Точность передач %
68
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча Зимбабве против ЮАР, 3 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зимбабве – ЮАР

Зимбабве – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций ЮАР Зимбабве
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