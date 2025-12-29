29.12.2025, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Зимбабве
Зимбабве
2-3-2-1-2
22
Аруба
4
Гарананга
13
Гэллоуэй
5
Лунга
2
Таквара
18
Накамба
6
Фабиш
19
Масванхизе
12
Антонио
7
Дубе
13
Мсендами
4-3-1-2
1
Уильямс
20
Мудау
21
Нгезана
14
Мбокази
6
Модиба
13
Ситхоле
4
Мокоена
17
Мбуле
7
Апполлис
9
Фостер
8
Мореми
4
Гарананга
23
Джалаи
23
Джалаи
4
Гарананга
13
Мсендами
10
Чирева
10
Чирева
13
Мсендами
12
Антонио
20
Зиндога
20
Зиндога
12
Антонио
7
Дубе
9
Бонн
9
Бонн
7
Дубе
6
Фабиш
28
Чакучичи
28
Чакучичи
6
Фабиш
13
Ситхоле
15
Аубаас
15
Аубаас
13
Ситхоле
17
Мбуле
5
Мбата
5
Мбата
17
Мбуле
9
Фостер
99
Макгопа
99
Макгопа
9
Фостер
8
Мореми
11
Нкота
11
Нкота
8
Мореми
Остались в запасе
Зимбабве
ЮАР
16
Мартин Маписа
ВР
1
Элвис Чипезезе
ВР
25
Алек Мудиму
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
11
Шеффилд
ПЗ
19
Проспер Падера
ОП
26
Исмаэль Вади
ЦФ
9
Вашингтон Навайя
ЦФ
Главный тренер
Жайрос Тапера
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Тайлон Смит
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
26
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
12
Элиас Моквана
РФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
16
Мартин Маписа
ВР
1
Элвис Чипезезе
ВР
25
Алек Мудиму
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
11
Шеффилд
ПЗ
19
Проспер Падера
ОП
26
Исмаэль Вади
ЦФ
9
Вашингтон Навайя
ЦФ
Остались в запасе
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Тайлон Смит
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
26
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
12
Элиас Моквана
РФ
Главный тренер
Жайрос Тапера
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Зимбабве - ЮАР
1
1
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
11
Офсайды
5
1
Количество передач
242
487
Сейвы
6
2
Точность передач %
68
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча Зимбабве против ЮАР, 3 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зимбабве – ЮАР
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Источник: «Бомбардир»