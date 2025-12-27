Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты

В пятницу, 26 декабря, состоялись четыре матча 2-го тура Кубка африканских наций-2025.
Выиграть удалось только Египту, остальные встречи завершились ничьими.
Кубок африканских наций. Группа B. 2 тур
Ангола - Зимбабве - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ж. Дала, 24; 1:1 - Н. Мусона, 45+6.
Египет - ЮАР - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - М. Салах, 45 (с пенальти).
Удаления: М. Хани, 45+2 (вторая ж.к) - нет.
Кубок африканских наций. Группа A. 2 тур
Марокко - Мали - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Диас, 45+5 (с пенальти); 1:1 - Л. Синайоко, 64 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»