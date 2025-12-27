Введите ваш ник на сайте
  Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты

Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты

27 декабря, 01:05

В пятницу, 26 декабря, состоялись четыре матча 2-го тура Кубка африканских наций-2025.

Выиграть удалось только Египту, остальные встречи завершились ничьими.

Кубок африканских наций. Группа B. 2 тур
Ангола - Зимбабве - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Ж. Дала, 24; 1:1 - Н. Мусона, 45+6.
Таблица турнира Календарь турнира
Египет - ЮАР - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - М. Салах, 45 (с пенальти).
Удаления: М. Хани, 45+2 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира
Кубок африканских наций. Группа A. 2 тур
Замбия - Коморские острова - 0:0 (0:0)
Таблица турнира Календарь турнира
Марокко - Мали - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Б. Диас, 45+5 (с пенальти); 1:1 - Л. Синайоко, 64 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Игрок «Балтики» привез нелепый пенальти на Кубке Африки
Мбаппе посетил матч Кубка Африки в футболке экс-партнера по «ПСЖ»
Спартаковца признали лучшим игроком матча в Кубке африканских наций
Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Мали Марокко Египет ЮАР Замбия Коморские острова Ангола Зимбабве
