  • ЦСКА ищет дополнительное финансирование для борьбы за титул в РПЛ

ЦСКА ищет дополнительное финансирование для борьбы за титул в РПЛ

Сегодня, 10:09
6

Журналист Максим Квятковский высказался о трансферах ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Следующий шаг зимней трансферной кампании ЦСКА – приглашение центрального защитника. Это очевидно, это логично.

Вариант с Кевином Андраде из «Балтики» действительно существует, он понятен, и это один из кандидатов. По моей информации, он может стать армейцем очень скоро, но… Есть важный момент – сборы только начались, игра команды во многом формируется заново. С Бариновым и Гонду, двумя классными новичками очевидно в стартовый состав. Есть над чем поработать.

И тут ключевой момент: в клубе планируют найти дополнительное финансирование, чтобы была возможность купить сильного центрального защитника и сильного игрока на фланг атаки. И это еще одно подтверждение чемпионских амбиций ЦСКА.

На данный момент утвержден следующий план: за время первого сбора (напомню, он завершится 26 января) спортивный блок и тренерский штаб намерены утвердить нового кандидата в центр обороны. Варианты предложены обеими сторонами. Итоговый вариант должен быть привлекательнее Адриэлсона по соотношению цена/качество, не слабее Дивеева, и при этом по игровым качествам подходить под требования Фабио Челестини.

ЦСКА всерьез намерен бороться за чемпионство, кто бы что ни говорил. Мощный и очень оперативный старт зимней трансферной кампании, на мой взгляд, прямо свидетельствует об этом.

Когда такое было, чтобы уже к первому сбору армейцы получили двух топ-новичков на проблемные позиции! Могу сказать, что и внутри команды полнейшее воодушевление по этому поводу», – написал Квятковский.

  • Этой зимой в ЦСКА перешли нападающий Лусиано Гонду из «Зенита», полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива» и форвард Максим Воронов из «Урала».
  • Красно-синие занимают 4-е место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

Еще по теме:
Источник: телеграм-канал «СпасибоМакс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Foxitkuban
1768547994
Что-то я не уверен, что Вороновым и Гонду они закрыли проблему с напом.
Ответить
Чермындыр
1768551871
А что по поводу Сауся?
Ответить
АЛЕКС 58
1768553111
Овса нам побольше,и обойдём на финише!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1768555527
В свинарне бобла на порядок больше, а ходят десятилетиями в лузерах. Гыгыгы
Ответить
