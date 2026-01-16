Семин отреагировал на лишний вес у игрока «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о лишнем весе у Лукаса Веры.

Аргентинец прибыл с лишним весом на сбор московского клуба в ОАЭ.

– Вера приехал на сборы с лишним весом. Как вы реагировали, когда Фарфан приехал в «Локомотив» с 9 килограммами лишнего веса?

– Фарфан – футболист высочайшего уровня, независимо от того в какой форме он приезжал. Даже если бы тренер ему сказал, что он не подходит, он бы уехал. Фарфан – это другая история. Фарфан – это человек, который в высшей степени профессионал. Он с первого дня мне сказал: «Тренер, после этих сборов у меня лишнего веса не будет». Я ему поверил.