Дзюба пригрозил жене санкциями, если та заведет соцсети

Форвард «Акрона» Артем Дзюба высказался на тему аккаунта в соцсетях у своей жены.

Ранее 37-летний футболит привел пример мусульман, которые говорят: «Наши женщины на улице спрятаны – но красивые дома».

Сам Дзюба активно ведет соцсети.

«Повторюсь, жене никто не запрещает [вести соцсети]. Она самостоятельная взрослая девушка. Если заведет соцсети, это не будет шоком.

Но она все понимает сама. Если в какой-то момент она решит появиться в социальных сетях – это ее право. Будут применены санкции», – сказал Дзюба.