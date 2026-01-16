Бразильский клуб рассмотрит покупку Бителло у «Динамо»

«Гремио» заинтересован в переходе полузащитника Бителло из «Динамо».

Бразильский клуб получил информацию о сумме возможного трансфера, которая оценивается примерно в 20 миллионов евро. «Гремио» считает эту сумму слишком высокой.

В июле вступит в силу пункт об отступных, согласно которому хавбека можно будет купить за 18 миллионов евро. Полузащитник готов вернуться в Бразилию и хочет попасть в сборную страны.

У «Динамо» есть предложения по Бителло от клубов других стран и других команд бразильской Серии A.