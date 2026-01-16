Бразильский клуб рассмотрит покупку Бителло у «Динамо»

«Гремио» заинтересован в переходе полузащитника Бителло из «Динамо».
Бразильский клуб получил информацию о сумме возможного трансфера, которая оценивается примерно в 20 миллионов евро. «Гремио» считает эту сумму слишком высокой.
В июле вступит в силу пункт об отступных, согласно которому хавбека можно будет купить за 18 миллионов евро. Полузащитник готов вернуться в Бразилию и хочет попасть в сборную страны.
У «Динамо» есть предложения по Бителло от клубов других стран и других команд бразильской Серии A.
- 26-летний хавбек в этом сезоне провел за бело-голубых 23 матча, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок контракта Бителло с москвичами рассчитан до середины 2031 года.
Источник: Globo