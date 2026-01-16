Аршавин – об отношении Семака к клубной академии: «Такого не должно быть»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что редко созванивается с главным тренером команды Сергеем Семаком.

– [Тренер «Зенита»] Вильям Оливейра сказал нам в интервью: главная команда каждый год берет воспитанников, но они не готовы сражаться, проседают психологически. Что думаете?

– С половиной футболистов – это точно так. Одна из ментальных проверок, которую непросто пройти. Психология в этот переходный период – общая проблема и не зависит от страны. Но это только одна из причин.

Да, кого-то надо погладить по головке – но должна быть заинтересованность тренеров. Я же не могу подойти к каждому из штаба главной команды и проинструктировать: «Вот на этого кричите. А с этим помягче». Они сами смотрят, как влиять и поддерживать мотивацию.

– Вы на связи со штабом Семака?

– Мы перезваниваемся, но редко. Я могу сам позвонить Семаку. Но проблема в том, что они редко бывают на футболе в академии.

– Вас это деморализует?

– Нет, просто я считаю, что такого происходить не должно.

– От основы есть человек, который постоянно просматривает команды академии и делает отчеты?

– Я такого не знаю.