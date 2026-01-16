Введите ваш ник на сайте
  • Аршавин – об отношении Семака к клубной академии: «Такого не должно быть»

Аршавин – об отношении Семака к клубной академии: «Такого не должно быть»

Сегодня, 10:49
6

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что редко созванивается с главным тренером команды Сергеем Семаком.

– [Тренер «Зенита»] Вильям Оливейра сказал нам в интервью: главная команда каждый год берет воспитанников, но они не готовы сражаться, проседают психологически. Что думаете?

– С половиной футболистов – это точно так. Одна из ментальных проверок, которую непросто пройти. Психология в этот переходный период – общая проблема и не зависит от страны. Но это только одна из причин.

Да, кого-то надо погладить по головке – но должна быть заинтересованность тренеров. Я же не могу подойти к каждому из штаба главной команды и проинструктировать: «Вот на этого кричите. А с этим помягче». Они сами смотрят, как влиять и поддерживать мотивацию.

– Вы на связи со штабом Семака?

– Мы перезваниваемся, но редко. Я могу сам позвонить Семаку. Но проблема в том, что они редко бывают на футболе в академии.

– Вас это деморализует?

– Нет, просто я считаю, что такого происходить не должно.

– От основы есть человек, который постоянно просматривает команды академии и делает отчеты?

– Я такого не знаю.

  • Аршавин занимает нынешнюю должность в «Зените» с января 2022 года. До этого он работал в клубе на других постах с 2019 года.
  • По словам Семака, разница в уровне между игроками Второй лиги, в которой выступет «Зенит-2», и футболистами основной команды, сражающейся за чемпионство, – пропасть.

Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1768549948
Завези в академию бразильских обезьянок, тогда и начнут ходить к вам... Пока бразильская стратегия развития не поменяется на качественный российский вектор, академия ни Семаку, ни Мюллеру, ни Зырянову не будет нужна... В целом, отсутствие упора на отечественный вектор и свою академию характерно как минимум для половины клубов РПЛ, к сожалению..
Ответить
Император Бомжей
1768550137
Зачем Семаку ходить на дубль, если ему спокойно дадут 30 лямов на покупку иностранца, который уже готовый? С молодыми копаться надо, учить, тренировать, а так тебе за пару лямов привезут из Бразилии готового футболиста)) Кому нужен дубль в Зените, мне не понятно))
Ответить
bset
1768550711
Вот и что тогда Динамо выпихнули в Сочи? Была бы вторая команда в Питере, которая бы из академии набирала игроков себе. У основы Зенита с их бюджетом такой мотивации нет. Да и Питер достаточно большой, чтобы там больше одной команды было.
Ответить
...уефан
1768551332
...зачем свой детский сад, когда есть бразильский бордель?...
Ответить
FWSPM
1768557454
Аршавин посади в академии пальмы. Поможет? Точно не повредит!
Ответить
