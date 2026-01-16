«Локомотив» рассмотрит игрока «Ростова» на место защитника, который может уйти в «Краснодар»

«Локомотив» заинтересован в игроке «Ростова» Илье Вахании. Пока официальные переговоры по правому защитнику еще не ведутся.
Интерес красно-зеленых может быть связан с потенциальным уходом Максима Ненахова в «Краснодар».
«Быкам» нужен игрок оборонительного плана, и они рассматривают футболиста «Локомотива», как одного из кандидатов на место травмированного 35-летнего Сергея Петрова. Но по итоговой замене последнего в «Краснодаре» еще также не принято окончательного решения.
- 25-летний Вахания в этом сезоне провел за «Ростов» 22 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- 27-летний Ненахов в 20 встречах за «Локомотив» в текущем сезоне отметился 1 голевой передачей.