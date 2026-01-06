Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала

Определились еще два четвертьфиналиста Кубка африканских наций-2025.

Первую стадию плей-офф преодолели сборные Египта и Нигерии.

Египтяне прошли Бенин, дожав соперника только в дополнительное время.

Нигерийцы разгромили Мозамбик – 4:0. Виктор Осимхен оформил дубль, в активе Адемолы Лукмана и Акора Адамса по голу и два ассиста.