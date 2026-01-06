Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала

Определились еще два четвертьфиналиста Кубка африканских наций-2025.
Первую стадию плей-офф преодолели сборные Египта и Нигерии.
Египтяне прошли Бенин, дожав соперника только в дополнительное время.
Нигерийцы разгромили Мозамбик – 4:0. Виктор Осимхен оформил дубль, в активе Адемолы Лукмана и Акора Адамса по голу и два ассиста.
Кубок африканских наций. 1/8 финала
Египет - Бенин - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - М. Атея, 69; 1:1 - Ж. Доссу, 83; 2:1 - Я. Ибрахим, 97; 3:1 - М. Салах, 120+4.
Нигерия - Мозамбик - 4:0 (2:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - А. Лукман, 20; 2:0 - В. Осимхен, 25; 3:0 - В. Осимхен, 47; 4:0 - А. Адамс, 75.
Источник: «Бомбардир»