Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90

27 марта 2026 8:17
Ботсвана - Зимбабве
28 мар. 2026, суббота 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.90
Обе забьют — да
28 марта состоится товарищеский матч между сборными Ботсваны и Зимбабве. Хозяева проигрывают в 4 последних матчах и много пропускают. Гости также нестабильны, но стабильно забивают и имеют хорошую статистику в личных встречах.

Ботсвана

Ботсванская сборная переживает тяжелый период. Команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 9 последних играх. В последних пяти матчах ботсванцы забили 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустили 11 (в среднем 2.20). В личных встречах с Зимбабве Ботсвана побеждает в 3 последних матчах.

Зимбабве

Зимбабвийская сборная демонстрирует нестабильные результаты. Команда забивает в 5 последних матчах и в 3 последних товарищеских матчах, но пропускает в 6 последних играх и в 7 последних товарищеских матчах. В последних пяти матчах зимбабвийцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 10 (в среднем 2.00).

Факты о командах:

Ботсвана

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 2.20 пропущено
  • Побеждает Зимбабве в 3 последних очных матчах

Зимбабве

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 2.00 пропущено

История личных встреч

В личных встречах Ботсвана имеет преимущество. Команда побеждает в 3 последних очных матчах. В последних 5 матчах Ботсвана одержала 3 победы, 2 матча завершились вничью.

Прогноз на матч Ботсвана – Зимбабве

Ботсвана находится в кризисе: 4 поражения подряд и 9 матчей с пропущенными голами. Однако хозяева имеют психологическое преимущество в личных встречах и будут пытаться прервать неудачную серию.

Зимбабве стабильно забивает в 5 матчах подряд, но оборона гостей не надежна – 6 матчей с пропущенными голами. Гости будут играть на победу и постараются взять реванш за неудачные последние очные встречи.

Учитывая, что обе команды много пропускают, а Зимбабве стабильно забивает, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. Ботсвана может забить, несмотря на кризис, благодаря домашней поддержке и статистике личных встреч.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал голов больше 2.5

1.90
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Зимбабве Ботсвана
