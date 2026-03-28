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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана - Зимбабве
Ботсвана - Зимбабве: обзор матча 28 марта 2026
Ботсвана
28.03.2026, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Зимбабве
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Зимбабве
Нигерия – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.95
25 мая
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Зимбабве – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025
2025.12.26 14:20
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
Нигерия – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.95
25 мая
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Зимбабве – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025
2025.12.26 14:20
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Лос-Анджелес
- : -
06.07.2026
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- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
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Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
- : -
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Ботсвана
0 : 3
30.12.2025
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