Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки в июне этого года.
– По аналогии с азиатскими объединениями в рамках азиатской конфедерации, есть подобное объединение стран и в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций [КОСАФА], куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но это было в другие сроки и у нас уже были запланированные матчи.
– В будущем участие сборной России в таких турнирах возможно?
- – Гипотетически, мы ведем переговоры и обсуждаем в том числе выездные матчи. Вы знаете, наш приоритет – стараться привозить команду сюда. Это сложнее, но мы стараемся.
- Чемпионат Южной Африки (Кубок КОСАФА) прошел с 4 по 15 июня в Блумфонтейне.
- Турнир выиграла сборная Анголы, победившая в финале ЮАР. Третье место заняли Коморские острова. Всего в турнире принимали участие 14 команд. Помимо трех упомянутых это Мадагаскар, Ботсвана, Маврикий, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Замбия, Зимбабве и Танзания (не входит в КОСАФА, была приглашена на турнир вместо Сейшельских островов, отказавшихся от участия).
- Ранее сборная России дважды отказывалась от участия в чемпионате Центральной Азии.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»