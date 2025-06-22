Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки в июне этого года.

– По аналогии с азиатскими объединениями в рамках азиатской конфедерации, есть подобное объединение стран и в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций [КОСАФА], куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но это было в другие сроки и у нас уже были запланированные матчи.

– В будущем участие сборной России в таких турнирах возможно?