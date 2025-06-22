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Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки

Сегодня, 12:01

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки в июне этого года.

– По аналогии с азиатскими объединениями в рамках азиатской конфедерации, есть подобное объединение стран и в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций [КОСАФА], куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но это было в другие сроки и у нас уже были запланированные матчи.

– В будущем участие сборной России в таких турнирах возможно?

  • – Гипотетически, мы ведем переговоры и обсуждаем в том числе выездные матчи. Вы знаете, наш приоритет – стараться привозить команду сюда. Это сложнее, но мы стараемся.
  • Чемпионат Южной Африки (Кубок КОСАФА) прошел с 4 по 15 июня в Блумфонтейне.
  • Турнир выиграла сборная Анголы, победившая в финале ЮАР. Третье место заняли Коморские острова. Всего в турнире принимали участие 14 команд. Помимо трех упомянутых это Мадагаскар, Ботсвана, Маврикий, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Замбия, Зимбабве и Танзания (не входит в КОСАФА, была приглашена на турнир вместо Сейшельских островов, отказавшихся от участия).
  • Ранее сборная России дважды отказывалась от участия в чемпионате Центральной Азии.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Ангола ЮАР Мадагаскар Ботсвана Маврикий Эсватини Лесото Малави Мозамбик Намибия Замбия Зимбабве Танзания Сейшельские Острова Митрофанов Максим
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