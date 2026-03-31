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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана - Малави
Ботсвана - Малави: обзор матча 31 марта 2026
Ботсвана
31.03.2026, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Малави
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Малави
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
2025.12.04 17:51
4
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
Кубок Африки. Гол Хакими принес Марокко победу над Малави
2022.01.26 00:02
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
2025.12.04 17:51
4
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Кубок Африки. Гол Хакими принес Марокко победу над Малави
2022.01.26 00:02
«Вы не видели, как Мане стирает трусы и сушит их на кусте». Тренер Малави раскритиковал Камерун за организацию КАН-2021
2022.01.25 10:53
2
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
2022.01.21 00:47
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Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
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Вьетнам
- : -
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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Ботсвана
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Товарищеские матчи. Сборные,
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные,
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные,
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные,
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные,
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные,
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные,
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные,
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные,
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Ботсвана
0 : 3
30.12.2025
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные,
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные,
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные,
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
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09.10.2025
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