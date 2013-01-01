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    «Вы не видели, как Мане стирает трусы и сушит их на кусте». Тренер Малави раскритиковал Камерун за организацию КАН-2021

    Главный тренер сборной Малави Марио Мариника раскритиковал Камерун за организацию Кубка Африки.

    «Вы не видели, как Мане стирает свои трусы и сушит их на кусте. У Гамбии та же проблема. К командам относятся по-разному, здесь двойные стандарты.

    Возникает вопрос: почему это происходит только с небольшими командами? Почему только с Коморскими Островами, Гамбией и нами?» – сказал Мариника.

    • Сегодня, 25 января, Малавия сыграет в 1/8 финала турнира с Марокко.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2276

      acor94 48 минут назад

      А ты что, видел чтоли? Подсматривал?

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