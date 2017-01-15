Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Сенегал
Тунис - Сенегал: обзор матча 15 января 2017
Тунис
15.01.2017, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Сенегал
10'
С. Мане (П)
30'
Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тунис - Сенегал
88'
Замена
П. Диоп
️️️️
Ш. Куяте
72'
Замена
А. Савье
️️️️
Б. Ндиайе
Замена
Я. Хенисси
️️️️
А. Акаичи
64'
62'
Замена
И. Сарр
️️️️
Б. Кейта
Замена
В. Хазри
️️️️
Л. Азуни
46'
41'
Желтая карточка
К. Кулибали
36'
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
30'
ГОЛ! 0:2!
Кара
Пас отдал
Б. Кейта
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Мане
Желтая карточка
А. Абденнур
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
13
Фержани Сасси
ВР
1
Аймен Матлути
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
21
Хамди Наггес
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
8
Хамза Лахмар
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
15
Ларри Азуни
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Сенегал
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
17
Баду Ндиайе
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Тунис
1
Рами Жриди
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Забер Халифа
ЦФ
11
Яссин Хенисси
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Сенегал
23
Сейду Ндиайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
15
Папакоули Диоп
ОП
11
Шейх Ндойе
ЦП
12
Мухамед Диаме
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
14
Мусса Конате
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
22
Анри Савье
ЦФ
4-4-1
13
Сасси
12
Маалул
3
Абденнур
2
Бен Юссеф
21
Наггес
8
Лахмар
23
Слити
15
Азуни
7
Мсакни
9
Акаичи
4-2-1-1-2
1
Диалло
4
М'Бенге
2
Кара
3
Кулибали
21
Гассама
5
Гуйе
8
Куяте
17
Ндиайе
10
Мане
9
Диуф
20
Кейта
9
Акаичи
11
Хенисси
11
Хенисси
9
Акаичи
15
Азуни
10
Хазри
10
Хазри
15
Азуни
20
Кейта
18
Сарр
18
Сарр
20
Кейта
8
Куяте
15
Диоп
15
Диоп
8
Куяте
17
Ндиайе
22
Савье
22
Савье
17
Ндиайе
Остались в запасе
Тунис
Сенегал
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
1
Рами Жриди
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
23
Сейду Ндиайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
11
Шейх Ндойе
ЦП
12
Мухамед Диаме
ЦП
14
Мусса Конате
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
1
Рами Жриди
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Забер Халифа
ЦФ
Остались в запасе
23
Сейду Ндиайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
11
Шейх Ндойе
ЦП
12
Мухамед Диаме
ЦП
14
Мусса Конате
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Тунис - Сенегал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Нянт Алиум
Стадион:
Стад де Франсвилль
Новости команд
Все
Тунис
Сенегал
Игроки Сенегала «очень рады» встрече с новым тренером Виейра
Вчера, 18:37
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14 сентября
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Аршавин определил главное разочарование ЧМ-2026
25 июля
2
Аршавин определил главное разочарование ЧМ-2026
25 июля
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
У 8 игроков одной из сборных-участниц ЧМ-2026 нашли следы допинга
3 июля
4
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Игроки Сенегала «очень рады» встрече с новым тренером Виейра
Вчера, 18:37
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14 сентября
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+