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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Сенегал
Франция - Сенегал: обзор матча 16 июня 2026
Франция
16.06.2026, вторник, 22:00
Чемпионат мира, группа I, 1 тур
3 : 1
Завершен
Сенегал
66'
К. Мбаппе
82'
Б. Барколя
90+6'
К. Мбаппе
90+5'
И. Мбайе
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Сенегал
Завершен
ГОЛ! 3:1!
Килиан Мбаппе
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Ибрахим Мбайе
Пас отдал
Илиман Ндиайе
90'
+8'
88'
Замена
Пате Сисс
️️️️➡️️
Идрисса Гуйе
Замена
Райан Шерки
️️️️➡️️
Десир Дуэ
87'
83'
Замена
Бамба Дьенг
️️️️➡️️
Николас Джексон
83'
Замена
Илиман Ндиайе
️️️️➡️️
Пап Гуйе
ГОЛ! 2:0!
Брэдли Барколя
Пас отдал
Адриан Рабьо
82'
Замена
Брэдли Барколя
️️️️➡️️
Усман Дембеле
80'
75'
Замена
Хабиб Диарра
️️️️➡️️
Ламин Камара
75'
Замена
Ибрахим Мбайе
️️️️➡️️
Исмаила Сарр
ГОЛ! 1:0!
Килиан Мбаппе
Пас отдал
Майкл Олисе
66'
45'
+6'
Показать весь матч
Live: Франция - Сенегал
Поле
Текстовая версия
90+10'
2-й тайм окончен. Счет 3:1.
90+9'
Пауза в матче. Травму получил Килиан Мбаппе (France).
90+8'
Мусса Ниахате (Senegal) заработал штрафной на своей половине поля.
90+6'
Гол! 3:1! Забил Килиан Мбаппе (France).
90+5'
Гол! 2:1! Забил Ибрахим Мбайе (Senegal). Ассистент - Илиман Ндиайе (быстрый проход).
90+3'
Райан Шерки (France) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Правила нарушил Эль-Хаджи Малик Диуф (Senegal).
90+1'
Сколько минут добавил судья? 8.
90'
Жюль Кунде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Senegal.
88'
Замена у команды Senegal. Идрисса Гуйе ушел, Пате Сисс вышел.
87'
Замена у команды France. Десир Дуэ ушел, Райан Шерки вышел.
85'
Килиан Мбаппе (France) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эдуар Менди (Senegal). Пас отдал Майкл Олисе.
83'
Замена у команды Senegal. Николас Джексон ушел, Бамба Дьенг вышел.
83'
Замена у команды Senegal. Пап Гуйе ушел, Илиман Ндиайе вышел.
82'
Гол! 2:0! Забил Брэдли Барколя (France). Ассистент - Адриан Рабьо (проникающий пас после быстрого прохода).
80'
Замена у команды France. Усман Дембеле ушел, Брэдли Барколя вышел.
77'
Килиан Мбаппе (France) заработал штрафной в атаке.
77'
Правила нарушил Хабиб Диарра (Senegal).
77'
Правила нарушил Килиан Мбаппе (France).
77'
Хабиб Диарра (Senegal) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Замена у команды Senegal. Ламин Камара ушел, Хабиб Диарра вышел.
75'
Замена у команды Senegal. Исмаила Сарр ушел, Ибрахим Мбайе вышел.
74'
Десир Дуэ (France) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эдуар Менди (Senegal). Пас отдал Адриан Рабьо.
73'
Адриан Рабьо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Senegal.
72'
Майкл Олисе (France) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эдуар Менди (Senegal).
66'
Гол! 1:0! Забил Килиан Мбаппе (France). Проникающий пас сделал Майкл Олисе.
65'
Удар заблокирован. Бил Тео Эрнандес (France). Ассистент - Десир Дуэ.
60'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
57'
Килиан Мбаппе (France) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эдуар Менди (Senegal). Проникающий пас делал Майкл Олисе.
53'
Эдуар Менди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст France.
53'
Майкл Олисе (France) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эдуар Менди (Senegal). Пас отдал Жюль Кунде.
50'
Жюль Кунде (France) в офсайде.
48'
Дайот Упамекано (France) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Момент не реализован! Десир Дуэ (France). Пас отдал Дайот Упамекано.
46'
Майкл Олисе (France) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
2-й тайм стартовал.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+6'
Момент не реализован! Исмаила Сарр (Senegal).
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
44'
Калиду Кулибали отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст France.
43'
Пап Гуйе (Senegal) сыграл рукой.
40'
Пауза в матче. Травму получил Исмаила Сарр (Senegal).
40'
Садио Мане (Senegal) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Майк Меньян (France). Пас отдал Исмаила Сарр.
32'
Правила нарушил Жюль Кунде (France).
32'
Садио Мане (Senegal) заработал штрафной на левом фланге.
31'
Момент не реализован! Исмаила Сарр (Senegal). Пас отдал Николас Джексон.
30'
Усман Дембеле (France) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Ламин Камара (Senegal).
30'
Пауза окончена. Матч продолжается.
25'
Майк Меньян отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Senegal.
25'
Николас Джексон (Senegal) пробил (левой ногой) и попал в левую штангу! Пас сделал Эль-Хаджи Малик Диуф.
23'
Крепин Дьятта отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст France.
22'
Правила нарушил Дайот Упамекано (France).
22'
Садио Мане (Senegal) заработал штрафной в атаке.
21'
Садио Мане отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст France.
19'
Удар заблокирован. Бил Усман Дембеле (France). Ассистент - Майкл Олисе.
15'
Десир Дуэ (France) заработал штрафной в атаке.
15'
Правила нарушил Идрисса Гуйе (Senegal).
8'
Николас Джексон (Senegal) в офсайде.
7'
Удар заблокирован. Бил Исмаила Сарр (Senegal). Ассистент - Николас Джексон.
4'
Правила нарушил Адриан Рабьо (France).
4'
Садио Мане (Senegal) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Майк Меньян (France) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Николас Джексон (Senegal).
2'
Тео Эрнандес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Senegal.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Папе Тиав
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максенс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
17
Папе Сарр
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Ассане Диао
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
17
Салиба
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
11
Олисе
20
Дуэ
7
Дембеле
10
Мбаппе
3-2-1-3-1
16
Менди
3
Кулибали
19
Ниахате
25
Диуф
5
Гуйе
26
Гуйе
8
Камара
15
Дьятта
11
Джексон
10
Мане
18
Сарр
20
Дуэ
24
Шерки
24
Шерки
20
Дуэ
7
Дембеле
12
Барколя
12
Барколя
7
Дембеле
8
Камара
21
Диарра
21
Диарра
8
Камара
5
Гуйе
6
Сисс
6
Сисс
5
Гуйе
26
Гуйе
13
Ндиайе
13
Ндиайе
26
Гуйе
18
Сарр
20
Мбайе
20
Мбайе
18
Сарр
11
Джексон
9
Дьенг
9
Дьенг
11
Джексон
Остались в запасе
Франция
Сенегал
1
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максенс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Ассане Диао
ЛВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максенс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Ассане Диао
ЛВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Папе Тиав
Статистика матча Франция - Сенегал
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
9
Офсайды
1
3
Количество передач
575
502
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.94
-0.94
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
МетЛайф
Посещаемость:
80545
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Трушечкин)
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