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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Тунис
Буркина-Фасо - Тунис: обзор матча 28 января 2017
Буркина-Фасо
28.01.2017, суббота, 19:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Тунис
81'
А. Бансе
85'
П. Накулма
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буркина-Фасо - Тунис
Замена
А. Траоре
️️️️
Б. Траоре
90'
+1
87'
Замена
А. Акаичи
️️️️
Ф. Сасси
Замена
Буба
️️️️
Б. Туре
87'
Желтая карточка
П. Накулма
86'
86'
Замена
З. Халифа
️️️️
Я. Хенисси
ГОЛ! 2:0!
П. Накулма
Пас отдал
Б. Туре
85'
Желтая карточка
Б. Туре
83'
ГОЛ! 1:0!
А. Бансе
Пас отдал
Б. Траоре
81'
Замена
А. Бансе
️️️️
С. Баяла
76'
Желтая карточка
Я. Кулибали
67'
63'
Замена
Х. Лахмар
️️️️
В. Хазри
38'
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
34'
Желтая карточка
М. Али Якуби
22'
Желтая карточка
А. Абденнур
Желтая карточка
Ш. Каборе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
4
Бакари Коне
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
20
Якуба Кулибали
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
22
Блати Туре
ЦП
8
Абду Траоре
АП
18
Шарль Каборе
ПП
10
Бертран Траоре
ПВ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
21
Сирил Баяла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Тунис
13
Фержани Сасси
ВР
1
Аймен Матлути
ВР
21
Хамди Наггес
ЦЗ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
7
Юссеф Мсакни
ЦП
23
Наим Слити
АП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
10
Вахби Хазри
ЦФ
11
Яссин Хенисси
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Буркина-Фасо
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
3
Иссуф Паро
ЦЗ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
10
Ален Траоре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
6
Буба
ЦП
9
Бану Диавара
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Тунис
1
Рами Жриди
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
8
Хамза Лахмар
ЦП
15
Ларри Азуни
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
19
Забер Халифа
ЦФ
4-2-2-2
16
Коффи
4
Коне
20
Кулибали
14
Дайо
25
Яго
22
Туре
18
Каборе
8
Траоре
10
Траоре
21
Баяла
7
Накулма
4-2-1-2
13
Сасси
20
Али Якуби
2
Бен Юссеф
3
Абденнур
21
Наггес
14
Бен Амор
7
Мсакни
23
Слити
11
Хенисси
10
Хазри
10
Траоре
10
Траоре
10
Траоре
10
Траоре
22
Туре
6
Буба
6
Буба
22
Туре
21
Баяла
15
Бансе
15
Бансе
21
Баяла
10
Хазри
8
Лахмар
8
Лахмар
10
Хазри
13
Сасси
9
Акаичи
9
Акаичи
13
Сасси
11
Хенисси
19
Халифа
19
Халифа
11
Хенисси
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Тунис
3
Иссуф Паро
ЦЗ
9
Бану Диавара
ЦФ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
24
Адама Гира
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
5
Слиман Кшук
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
1
Рами Жриди
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
15
Ларри Азуни
ЦП
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Остались в запасе
3
Иссуф Паро
ЦЗ
9
Бану Диавара
ЦФ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
24
Адама Гира
ЦП
Остались в запасе
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
5
Слиман Кшук
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
1
Рами Жриди
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
15
Ларри Азуни
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Статистика матча Буркина-Фасо - Тунис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Беннетт
(Йоханнесбург)
Стадион:
Стад д'Ангондже
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