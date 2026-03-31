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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау
Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау: обзор матча 31 марта 2026
Буркина-Фасо
31.03.2026, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Гвинея-Бисау
Матч
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Полный список игроков РПЛ, вызванных на Кубок Африки
2024.01.03 15:51
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Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
2022.01.19 23:52
Кубок Африки. Салах принес Египту победу над Гвинеей-Бисау
2022.01.15 23:57
Кубок Африки. Судан и Гвинея-Бисау сыграли вничью
2022.01.11 23:52
Отбор КАН-2021. Мане принес Сенегалу победу над Гвинеей-Бисау
2020.11.11 21:33
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