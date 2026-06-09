Смотреть прямую трансляцию Беларусь против Буркина-Фасо, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Буркина-Фасо