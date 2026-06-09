09.06.2026, вторник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Составы команд
Беларусь
Беларусь
4-1-2-2-1
12
Павлюченко
24
Малькевич
5
Пархоменко
20
Волков
19
Шевченко
3
Козлов
14
Яблонский
15
Мялковский
9
Эбонг
10
Громыко
21
Шуманский
3-2-1-3
16
Конате
12
Тапсоба
4
Нагало
26
Куасси
18
Уедраого
8
Дусе
7
Уаттара
21
Ириэ
11
Буда
20
Каборе
24
Малькевич
2
Печенин
2
Печенин
24
Малькевич
19
Шевченко
17
Калинин
17
Калинин
19
Шевченко
10
Громыко
78
Соколовский
78
Соколовский
10
Громыко
9
Эбонг
6
Гоманов
6
Гоманов
9
Эбонг
21
Шуманский
19
Ковалев
19
Ковалев
21
Шуманский
3
Козлов
22
Концевой
22
Концевой
3
Козлов
15
Мялковский
13
Варданян
13
Варданян
15
Мялковский
18
Уедраого
22
Загре
22
Загре
18
Уедраого
8
Дусе
24
Симпоре
24
Симпоре
8
Дусе
26
Куасси
2
Бассинга
2
Бассинга
26
Куасси
11
Буда
19
Миноунгу
19
Миноунгу
11
Буда
21
Ириэ
15
Тапсоба
15
Тапсоба
21
Ириэ
29
Каборе
29
Каборе
Остались в запасе
Беларусь
Буркина-Фасо
1
Михаил Козакевич
ВР
16
Федор Лапоухов
ВР
4
Руслан Лисакович
ОП
10
Максим Киреев
АП
18
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
25
Hanaby Sagne
ЦЗ
5
Сирил Дао
ЦЗ
6
Мохамед Зуграна
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Остались в запасе
1
Михаил Козакевич
ВР
16
Федор Лапоухов
ВР
4
Руслан Лисакович
ОП
10
Максим Киреев
АП
18
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
25
Hanaby Sagne
ЦЗ
5
Сирил Дао
ЦЗ
6
Мохамед Зуграна
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Беларусь - Буркина-Фасо
2
1
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
3
6
Смотреть прямую трансляцию Беларусь против Буркина-Фасо, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 19:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»