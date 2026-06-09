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  • Беларусь – Буркина-Фасо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Беларусь – Буркина-Фасо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

9 июня, 17:57
Беларусь
09.06.2026, вторник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Буркина-Фасо
56' В. Малькевич 67' К. Варданян
72' М. Каборе 85' Э. Тапсоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
12
Павел Павлюченко
ВР
24
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
3
Михаил Козлов
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
15
Руслан Мялковский
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
9
Макс Эбонг
АП
21
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Буркина-Фасо
16
Хиллель Конате
ВР
26
Арсен Куасси
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
8
Лоан Дусе
ОП
7
Данго Уаттара
ПВ
20
Ландри Каборе
ЛФ
11
Уссени Буда
ЦФ
21
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Амир Абду
Беларусь
1
Михаил Козакевич
ВР
16
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
17
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
10
Максим Киреев
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
22
Артем Концевой
ЛВ
13
Карен Варданян
ЦФ
18
Владислав Морозов
ЦФ
Буркина-Фасо
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
22
Артур Загре
ЛЗ
25
Hanaby Sagne
ЦЗ
5
Сирил Дао
ЦЗ
24
Сайду Симпоре
ОП
6
Мохамед Зуграна
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
2
Абубакар Бассинга
ЦП
19
Георгий Миноунгу
ЛФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
29
Моиз Каборе
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Павлюченко
24
Малькевич
5
Пархоменко
20
Волков
19
Шевченко
3
Козлов
14
Яблонский
15
Мялковский
9
Эбонг
10
Громыко
21
Шуманский
3-2-1-3
16
Конате
12
Тапсоба
4
Нагало
26
Куасси
18
Уедраого
8
Дусе
7
Уаттара
21
Ириэ
11
Буда
20
Каборе
24
Малькевич
2
Печенин
2
Печенин
24
Малькевич
19
Шевченко
17
Калинин
17
Калинин
19
Шевченко
10
Громыко
78
Соколовский
78
Соколовский
10
Громыко
9
Эбонг
6
Гоманов
6
Гоманов
9
Эбонг
21
Шуманский
19
Ковалев
19
Ковалев
21
Шуманский
3
Козлов
22
Концевой
22
Концевой
3
Козлов
15
Мялковский
13
Варданян
13
Варданян
15
Мялковский
18
Уедраого
22
Загре
22
Загре
18
Уедраого
8
Дусе
24
Симпоре
24
Симпоре
8
Дусе
26
Куасси
2
Бассинга
2
Бассинга
26
Куасси
11
Буда
19
Миноунгу
19
Миноунгу
11
Буда
21
Ириэ
15
Тапсоба
15
Тапсоба
21
Ириэ
29
Каборе
29
Каборе
Остались в запасе
Беларусь
Буркина-Фасо
1
Михаил Козакевич
ВР
16
Федор Лапоухов
ВР
4
Руслан Лисакович
ОП
10
Максим Киреев
АП
18
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
25
Hanaby Sagne
ЦЗ
5
Сирил Дао
ЦЗ
6
Мохамед Зуграна
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Остались в запасе
1
Михаил Козакевич
ВР
16
Федор Лапоухов
ВР
4
Руслан Лисакович
ОП
10
Максим Киреев
АП
18
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
25
Hanaby Sagne
ЦЗ
5
Сирил Дао
ЦЗ
6
Мохамед Зуграна
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Беларусь - Буркина-Фасо
2
1
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
3
6

Смотреть прямую трансляцию Беларусь против Буркина-Фасо, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Буркина-Фасо

Беларусь – Буркина-Фасо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Буркина-Фасо Беларусь
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