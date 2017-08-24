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    Лепехин: «Теперь с Манчини можно спрашивать за результат в полном объеме»

    Обладатель Кубка России в составе «Зенита» Константин Лепехин считает, что руководство клуба сделало правильный шаг, доверившись главному тренеру команды Роберто Манчини в поиске новых футболистов. По его словам, теперь с итальянца можно спрашивать и за результат.

    «Уверен, что Абденнур и Ригони пригодятся клубу. Манчини строит команду под себя, и ему предоставлен карт-бланш на приобретение новых футболистов. Он знает, что делает, и ему стоит довериться.

    В таких условиях главному тренеру, безусловно, легче работать. Но теперь с него можно спрашивать за результат в полном объеме. Если клуб после таких дорогостоящих приобретений не сможет выиграть чемпионат, то будущее итальянца в клубе вызывает сомнения», – считает Лепехин.

    После семи туров «Зенит» идет на первой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: Известия

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    24.08.2017 06:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +628

      somn 24 августа 2017, 07:17

      Что-то не видно результатов работы Манчини. Все игры какие-то мучительные, за исключением одной.

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