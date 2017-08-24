Лепехин: «Теперь с Манчини можно спрашивать за результат в полном объеме»

Обладатель Кубка России в составе «Зенита» Константин Лепехин считает, что руководство клуба сделало правильный шаг, доверившись главному тренеру команды Роберто Манчини в поиске новых футболистов. По его словам, теперь с итальянца можно спрашивать и за результат.

«Уверен, что Абденнур и Ригони пригодятся клубу. Манчини строит команду под себя, и ему предоставлен карт-бланш на приобретение новых футболистов. Он знает, что делает, и ему стоит довериться.

В таких условиях главному тренеру, безусловно, легче работать. Но теперь с него можно спрашивать за результат в полном объеме. Если клуб после таких дорогостоящих приобретений не сможет выиграть чемпионат, то будущее итальянца в клубе вызывает сомнения», – считает Лепехин.

После семи туров «Зенит» идет на первой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.