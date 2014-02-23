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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 23 февраля 2014
Айнтрахт
23.02.2014, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
86'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Ф. Ди Санто
80'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
Л. Обраньяк
73'
Желтая карточка
С. Предль
Замена
Т. Инуи
️️️️
Й. Флум
64'
60'
Желтая карточка
Л. Калдирола
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
А. Мадлунг
46'
36'
Замена
С. Гарсия
️️️️
Н. Петерсен
34'
Вторая желтая
Ф. Кроос
30'
Желтая карточка
Ф. Кроос
Желтая карточка
П. Швеглер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
3
Самбрано
23
Русс
39
Мадлунг
5
Очипка
2
Юнг
23
Флум
17
Роде
14
Майер
27
Швеглер
13
Хоселу
3-5-2
30
Вольф
22
Игньевски
4
Предль
5
Калдирола
44
Баргфреде
7
Обраньяк
23
Кроос
16
Юнузович
16
Макиади
9
Ди Санто
18
Петерсен
39
Мадлунг
29
Айхнер
29
Айхнер
39
Мадлунг
23
Флум
14
Инуи
14
Инуи
23
Флум
7
Обраньяк
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
7
Обраньяк
18
Петерсен
3
Гарсия
3
Гарсия
18
Петерсен
9
Ди Санто
11
Элиа
11
Элиа
9
Ди Санто
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
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