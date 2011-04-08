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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 08 апреля 2011
Айнтрахт
08.04.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
83'
М. Фенин
58'
Х. Алтынтоп (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
ГОЛ! 1:1!
М. Фенин
Пас отдал
С. Юнг
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Т. Боровски
Желтая карточка
М. Марин
Замена
Кайо
️️️️
С. Роде
Желтая карточка
С. Роде
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Г. Цавеллас
Замена
М. Фенин
️️️️
А. Майер
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
С. Юнг
Желтая карточка
С. Вагнер
Замена
К. Писарро
️️️️
Д. Авдич
Желтая карточка
Д. Авдич
Желтая карточка
М. Франц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
31
Предраг Стеванович
РФ
4-4-1-1
1
Ферманн
5
Франц
33
Цавеллас
23
Русс
2
Юнг
17
Роде
27
Швеглер
14
Майер
8
Киттель
7
Алтынтоп
33
Гекас
4-1-1-2-2
1
Визе
8
Фритц
16
Сильвестр
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
6
Боровски
22
Марин
11
Весли
2
Вагнер
9
Авдич
33
Цавеллас
18
Кёлер
18
Кёлер
33
Цавеллас
17
Роде
30
Кайо
30
Кайо
17
Роде
14
Майер
20
Фенин
20
Фенин
14
Майер
6
Боровски
44
Баргфреде
44
Баргфреде
6
Боровски
9
Авдич
14
Писарро
14
Писарро
9
Авдич
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
1
Ока Николов
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
27
Флориан Тринкс
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
31
Предраг Стеванович
РФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
27
Флориан Тринкс
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
31
Предраг Стеванович
РФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
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