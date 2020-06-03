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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 03 июня 2020
Вердер
03.06.2020, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
61'
А. Силва
81'
Ш. Илсанкер
90'
Ш. Илсанкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
90'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Илсанкер
Пас отдал
Д. Де Гузман
88'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Гачинович
Желтая карточка
М. Велькович
87'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
К. Фогт
83'
81'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Илсанкер
Пас отдал
Б. Дост
81'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
С. Роде
77'
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Камада
77'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Силва
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Фридль
76'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Ю. Осако
76'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Д. Зелке
61'
Замена
М. Рашица
️️️️
Ф. Бартельс
61'
14'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Желтая карточка
Ф. Бартельс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
31
Фин Бартельс
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Павленка
4
Мойсандер
32
Фридль
7
Фогт
13
Велькович
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
18
Классен
31
Бартельс
9
Зелке
10
Осако
4-2-3-1
1
Трапп
6
Туре
19
Абрахам
13
Хинтереггер
20
Хасебе
31
Кор
17
Роде
18
Камада
8
Гачинович
18
Костич
19
Силва
10
Осако
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Осако
31
Бартельс
7
Рашица
7
Рашица
31
Бартельс
32
Фридль
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
32
Фридль
7
Фогт
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
7
Фогт
9
Зелке
9
Сарджент
9
Сарджент
9
Зелке
8
Гачинович
18
Де Гузман
18
Де Гузман
8
Гачинович
18
Камада
97
Соу
97
Соу
18
Камада
17
Роде
31
Илсанкер
31
Илсанкер
17
Роде
19
Силва
12
Дост
12
Дост
19
Силва
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
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