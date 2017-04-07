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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 07 апреля 2017
Айнтрахт
07.04.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
48'
М. Гачинович
73'
М. Фабиан (П)
37'
З. Юнузович
43'
Ф. Бартельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Хргота
81'
77'
Замена
К. Писарро
️️️️
Ф. Бартельс
Желтая карточка
М. Фабиан
74'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Фабиан
73'
69'
Желтая карточка
Ф. Бартельс
Замена
М. Вольф
️️️️
А. Ордоньес
68'
Желтая карточка
А. Ребич
53'
53'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Л. Калдирола
ГОЛ! 1:2!
М. Гачинович
Пас отдал
Д. Абрахам
48'
Замена
Д. Блум
️️️️
М. Русс
45'
43'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бартельс
Пас отдал
М. Крузе
37'
ГОЛ! 0:1!
З. Юнузович
Пас отдал
Ф. Кайнц
29'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
М. Велькович
7'
Желтая карточка
М. Велькович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Андерсон Ордоньес
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
17
Джастин Эйлерс
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
21
Ордоньес
23
Русс
19
Абрахам
5
Очипка
8
Маскарель
22
Чендлер
10
Фабиан
9
Ребич
8
Гачинович
10
Хргота
4-1-4-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
5
Калдирола
13
Велькович
4
Мойсандер
27
Гриллич
8
Эггештайн
31
Бартельс
16
Юнузович
3
Гарсия
10
Крузе
21
Ордоньес
27
Вольф
27
Вольф
21
Ордоньес
23
Русс
17
Блум
17
Блум
23
Русс
10
Хргота
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Хргота
13
Велькович
11
Кайнц
11
Кайнц
13
Велькович
5
Калдирола
25
Гарсия
25
Гарсия
5
Калдирола
31
Бартельс
14
Писарро
14
Писарро
31
Бартельс
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Нико Ковач
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
17
Джастин Эйлерс
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
17
Джастин Эйлерс
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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