Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 01 апреля 2018
Вердер
01.04.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
28'
З. Юнузович
79'
Д. Абрахам (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Абрахам
79'
Желтая карточка
М. Крузе
73'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
35'
ГОЛ! 1:0!
З. Юнузович
Пас отдал
Т. Делэни
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-1-3-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
27
Делэни
8
Эггештайн
44
Баргфреде
16
Юнузович
10
Крузе
19
Бельфодиль
3-2-1-2
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
23
Русс
21
Да Коста
22
Чендлер
18
Де Гузман
27
Боатенг
9
Ребич
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
7
Милот Рашица
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Вердер
Айнтрахт
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+