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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 06 октября 2019
Айнтрахт
06.10.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
55'
С. Роде
88'
А. Силва
27'
Д. Классен
90+1'
М. Рашица (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Рашица
Желтая карточка
М. Хасебе
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
88'
ГОЛ! 1:1!
С. Роде
55'
43'
Желтая карточка
М. Рашица
Желтая карточка
М. Хинтереггер
40'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Классен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
25
Лук Иорст
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-2-2-2
1
Реннов
21
Да Коста
20
Хасебе
13
Хинтереггер
6
Туре
17
Роде
97
Соу
18
Костич
18
Камада
9
Пасьенса
19
Силва
3-1-2-3-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
13
Велькович
32
Фридль
36
Гросс
8
Эггештайн
8
Шахин
7
Рашица
32
Биттенкурт
18
Классен
9
Сарджент
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
25
Лук Иорст
ЦФ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
25
Лук Иорст
ЦФ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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