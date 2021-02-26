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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 26 февраля 2021
Вердер
26.02.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
47'
Т. Гебре Селасси
62'
Д. Сарджент
9'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
Тута
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
М. Рашица
86'
81'
Желтая карточка
А. Юнес
Желтая карточка
К. Мевальд
81'
Желтая карточка
М. Фридль
81'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Сарджент
79'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Р. Шмид
79'
Желтая карточка
Р. Шмид
78'
65'
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Камада
65'
Замена
А. Баркок
️️️️
Э. Дурм
65'
Замена
А. Хрустич
️️️️
С. Роде
ГОЛ! 2:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
М. Эггештайн
62'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гебре Селасси
47'
40'
Желтая карточка
С. Роде
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
35'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
13
Дуду
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Павленка
13
Велькович
21
Топрак
32
Фридль
27
Агу
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
8
Мевальд
10
Шмид
7
Рашица
9
Сарджент
4-2-3-1
1
Трапп
37
Дурм
3
Тута
13
Хинтереггер
20
Хасебе
97
Соу
17
Роде
18
Камада
8
Юнес
18
Костич
19
Силва
7
Рашица
8
Мбом
8
Мбом
7
Рашица
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
9
Сарджент
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
9
Сарджент
37
Дурм
25
Баркок
25
Баркок
37
Дурм
17
Роде
70
Хрустич
70
Хрустич
17
Роде
18
Камада
9
Йович
9
Йович
18
Камада
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
13
Дуду
ВР
18
Эрен Динкчи
ЦФ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
15
Маркус Шуберт
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
18
Эрен Динкчи
ЦФ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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