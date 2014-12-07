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Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 07 декабря 2014
Айнтрахт
07.12.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
5 : 2
Завершен
Вердер
34'
А. Майер
52'
Х. Сеферович
68'
А. Майер
76'
Ш. Айхнер
80'
М. Штендера
45'
Т. Гебре Селасси
79'
Л. Калдирола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
90'
+1
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
А. Игньевски
️️️️
М. Штендера
88'
Желтая карточка
Т. Чендлер
85'
Замена
С. Медойевич
️️️️
А. Майер
84'
Замена
С. Киттель
️️️️
Т. Инуи
82'
ГОЛ! 5:2!
М. Штендера
Пас отдал
Т. Инуи
80'
79'
ГОЛ! 4:2!
Л. Калдирола
Пас отдал
Ф. Бартельс
ГОЛ! 4:1!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Б. Очипка
76'
74'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Ф. Кроос
ГОЛ! 3:1!
А. Майер
68'
59'
Замена
Р. Штребингер
️️️️
Р. Вольф
ГОЛ! 2:1!
Х. Сеферович
52'
45'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
З. Юнузович
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
34'
Желтая карточка
Т. Инуи
30'
24'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
С. Предль
21'
Желтая карточка
С. Предль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Видвальд
20
Хасебе
23
Андерсон Бамба
23
Русс
5
Очипка
22
Чендлер
29
Айхнер
14
Майер
18
Штендера
14
Инуи
9
Сеферович
4-5-1
30
Вольф
8
Фритц
21
Лукимия-Мулонготи
4
Предль
23
Гебре Селасси
33
Айчичек
23
Кроос
31
Бартельс
16
Юнузович
3
Гарсия
9
Зелке
18
Штендера
22
Игньевски
22
Игньевски
18
Штендера
14
Инуи
8
Киттель
8
Киттель
14
Инуи
14
Майер
34
Медойевич
34
Медойевич
14
Майер
30
Вольф
30
Штребингер
30
Штребингер
30
Вольф
4
Предль
5
Калдирола
5
Калдирола
4
Предль
23
Кроос
44
Баргфреде
44
Баргфреде
23
Кроос
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
20
Изет Хайрович
ПВ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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