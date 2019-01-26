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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 26 января 2019
Вердер
26.01.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
27'
М. Эггештайн
52'
М. Харник
35'
А. Ребич
68'
С. Аллер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
Желтая карточка
Д. Классен
90'
+5
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Аллер
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
63'
Желтая карточка
М. Велькович
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Харник
Пас отдал
М. Крузе
52'
50'
Желтая карточка
С. Роде
39'
Желтая карточка
Ф. Костич
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Ребич
Пас отдал
Д. Де Гузман
ГОЛ! 1:0!
М. Эггештайн
Пас отдал
М. Харник
27'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Дэви Классен
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
4-2-1-3
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Лангкамп
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
44
Баргфреде
18
Классен
19
Эггештайн
10
Крузе
22
Харник
4-2-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
5
Фалет
19
Абрахам
20
Хасебе
17
Роде
18
Де Гузман
9
Ребич
18
Костич
9
Йович
22
Аллер
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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