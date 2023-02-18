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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 18 февраля 2023
Айнтрахт
18.02.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Вердер
8'
М. Фридль (АГ)
52'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Вердер
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Гетце
87'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Й. Линдстрем
87'
85'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
Р. Шмид
Замена
К. Ленц
️️️️
Ф. Макс
74'
73'
Замена
А. Пипер
️️️️
Н. Штарк
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
68'
68'
Замена
М. Филипп
️️️️
Й. Стаге
67'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
Желтая карточка
Ф. Макс
57'
ГОЛ! 2:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
А. Кнауфф
52'
40'
Желтая карточка
Н. Штарк
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Фридль
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трапп
30
Макс
26
Н'Дика
3
Тута
18
Якич
97
Соу
35
Линдстрем
27
Гетце
7
Кнауфф
9
Муани
18
Камада
4-1-2-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
4
Штарк
4
Груев
31
Шмидт
6
Стаге
10
Шмид
10
Фуллкруг
33
Дукщ
30
Макс
3
Ленц
3
Ленц
30
Макс
35
Линдстрем
17
Алиду
17
Алиду
35
Линдстрем
27
Гетце
27
Аларио
27
Аларио
27
Гетце
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
4
Штарк
5
Пипер
5
Пипер
4
Штарк
10
Шмид
18
Динкчи
18
Динкчи
10
Шмид
6
Стаге
26
Филипп
26
Филипп
6
Стаге
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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