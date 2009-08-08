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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 08 августа 2009
Вердер
08.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Айнтрахт
13'
М. Озил
44'
Б. Саного
6'
И. Аманатидис
41'
И. Аманатидис
71'
М. Фенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
Вторая желтая
С. Предль
+1
Желтая карточка
М. Русс
Желтая карточка
С. Предль
Замена
️️️️
М. Марин
Замена
️️️️
Т. Боровски
ГОЛ! 2:3!
М. Фенин
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Крис
Замена
М. Морено
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
С. Тебер
Замена
М. Фенин
️️️️
И. Аманатидис
ГОЛ! 2:2!
Б. Саного
ГОЛ! 1:2!
И. Аманатидис
Желтая карточка
Т. Фрингс
ГОЛ! 1:1!
М. Озил
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Аманатидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Марко Марин
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
28
Бубакар Саного
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
30
Кайо
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
7
Селим Тебер
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Айнтрахт
0
Маркус Прелль
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Визе
8
Пасанен
4
Мертезакер
4
Предль
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
22
Марин
10
Озил
28
Саного
9
Алмейда
4-4-2
1
Николов
23
Русс
5
Васоски
14
Крис
17
Шпихер
2
Окс
30
Кайо
14
Майер
27
Швеглер
18
Аманатидис
7
Тебер
9
Алмейда
9
Морено
9
Морено
9
Алмейда
14
Крис
18
Кёлер
18
Кёлер
14
Крис
18
Аманатидис
20
Фенин
20
Фенин
18
Аманатидис
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
0
Маркус Прелль
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
0
Маркус Прелль
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
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