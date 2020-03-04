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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 04 марта 2020
Айнтрахт
04.03.2020, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Вердер
45+6'
А. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Вердер
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Т. Чендлер
77'
66'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Л. Биттенкурт
45'
+6
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Силва
45'
+6
Желтая карточка
Д. Абрахам
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Трапп
19
Абрахам
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
6
Туре
22
Чендлер
31
Илсанкер
97
Соу
18
Костич
18
Камада
19
Силва
3-2-1-3-1
1
Павленка
21
Топрак
4
Мойсандер
7
Фогт
23
Гебре Селасси
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
7
Рашица
32
Биттенкурт
18
Классен
9
Зелке
22
Чендлер
21
Да Коста
21
Да Коста
22
Чендлер
32
Биттенкурт
10
Осако
10
Осако
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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