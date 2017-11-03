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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 03 ноября 2017
Айнтрахт
03.11.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
17'
А. Ребич
89'
С. Аллер
25'
Н. Мойсандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
ГОЛ! 2:1!
С. Аллер
Пас отдал
Т. Тавата
89'
25'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мойсандер
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
Пас отдал
Й. Виллемс
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Айнтрахт
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Градецки
13
Сальседо
5
Фалет
19
Абрахам
15
Виллемс
27
Вольф
18
Штендера
9
Ребич
27
Боатенг
22
Аллер
4-1-4-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
13
Велькович
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
27
Делэни
44
Баргфреде
8
Эггештайн
16
Юнузович
31
Бартельс
10
Крузе
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
17
Данни Блум
ЛВ
18
Даичи Камада
АП
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
17
Данни Блум
ЛВ
18
Даичи Камада
АП
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
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