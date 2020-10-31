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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 31 октября 2020
Айнтрахт
31.10.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
65'
А. Силва
51'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Осако
83'
Замена
К. Мевальд
️️️️
К. Гросс
70'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Л. Биттенкурт
70'
Замена
О. Топрак
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
Д. Камада
65'
62'
Замена
М. Рашица
️️️️
Т. Чон
Замена
А. Юнес
️️️️
А. Туре
60'
Замена
А. Баркок
️️️️
С. Цубер
60'
55'
Желтая карточка
Д. Сарджент
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
К. Гросс
Замена
Д. Кор
️️️️
Ш. Илсанкер
46'
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Мануэль Мбом
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Амин Юнес
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
6
Туре
7
Цубер
31
Илсанкер
17
Роде
18
Камада
19
Силва
12
Дост
4-1-2-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
32
Фридль
36
Гросс
8
Мбом
8
Эггештайн
19
Чон
32
Биттенкурт
9
Сарджент
31
Илсанкер
31
Кор
31
Кор
31
Илсанкер
7
Цубер
25
Баркок
25
Баркок
7
Цубер
6
Туре
8
Юнес
8
Юнес
6
Туре
19
Чон
7
Рашица
7
Рашица
19
Чон
8
Мбом
21
Топрак
21
Топрак
8
Мбом
36
Гросс
8
Мевальд
8
Мевальд
36
Гросс
32
Биттенкурт
10
Осако
10
Осако
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
21
Юлиан Рикман
ЦП
10
Романо Шмид
АП
4
Илия Груев
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Остались в запасе
21
Юлиан Рикман
ЦП
10
Романо Шмид
АП
4
Илия Груев
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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