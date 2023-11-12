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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 12 ноября 2023
Вердер
12.11.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
45+2'
М. Дукщ (П)
50'
Р. Борре
65'
Э. Скири
75'
Х. Смольчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Айнтрахт
90'
+2
Замена
Н. Ферри
️️️️
О. Мармуш
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
М. Дукщ
90'
+1
75'
ГОЛ! 2:2!
Х. Смольчич
Пас отдал
Тута
Замена
С. Линен
️️️️
Л. Биттенкурт
66'
65'
ГОЛ! 2:1!
Э. Скири
64'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Кнауфф
56'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Ф. Макс
ГОЛ! 2:0!
Р. Борре
Пас отдал
Л. Биттенкурт
50'
Желтая карточка
Э. Юнг
46'
46'
Замена
М. Гетце
️️️️
Ф. Шаиби
46'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
А. Бута
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дукщ
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
А. Кнауфф
37'
Желтая карточка
Ф. Макс
25'
Желтая карточка
Ф. Шаиби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Вердер
13
Дуду
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
44
Сенне Линен
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
10
Пакстен Ааронсон
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
4-1-3-2
16
Цеттерер
13
Велькович
5
Юнг
32
Фридль
8
Вайзер
6
Стаге
2
Деман
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
19
Борре
3-3-2-1-1
1
Трапп
6
Смольчич
51
Пачо
3
Тута
20
Бута
6
Скири
30
Макс
15
Ларссон
8
Шаиби
7
Кнауфф
22
Мармуш
32
Биттенкурт
44
Линен
44
Линен
32
Биттенкурт
33
Дукщ
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
33
Дукщ
30
Макс
27
Нкунку
27
Нкунку
30
Макс
8
Шаиби
27
Гетце
27
Гетце
8
Шаиби
7
Кнауфф
10
Хеуге
10
Хеуге
7
Кнауфф
20
Бута
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
Бута
22
Мармуш
19
Ферри
19
Ферри
22
Мармуш
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
13
Дуду
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Везерстадион
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