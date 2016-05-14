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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 14 мая 2016
Вердер
14.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
88'
П. Джилободжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
Замена
А. Гальвез
️️️️
К. Писарро
90'
+1
Желтая карточка
З. Юнузович
90'
90'
Желтая карточка
М. Русс
Желтая карточка
Э. Уджа
89'
ГОЛ! 1:0!
П. Джилободжи
Пас отдал
Э. Уджа
88'
86'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Ш. Айхнер
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
78'
Замена
О. Йилдырим
️️️️
Л. Озтюнали
77'
68'
Замена
К. Самбрано
️️️️
Э. Бен-Хатира
64'
Желтая карточка
Б. Очипка
60'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
К. Джакпа
Замена
Э. Уджа
️️️️
М. Эггештайн
60'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
15
Констант Джакпа
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-1-4-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
23
Вестергор
3
Джилободжи
8
Фритц
27
Гриллич
3
Гарсия
8
Эггештайн
16
Юнузович
21
Озтюнали
14
Писарро
3-2-2-1
1
Градецки
19
Абрахам
23
Русс
23
Регасел
5
Очипка
15
Джакпа
28
Бен-Хатира
29
Айхнер
9
Сеферович
14
Писарро
6
Гальвез
6
Гальвез
14
Писарро
21
Озтюнали
9
Йилдырим
9
Йилдырим
21
Озтюнали
8
Эггештайн
11
Уджа
11
Уджа
8
Эггештайн
28
Бен-Хатира
3
Самбрано
3
Самбрано
28
Бен-Хатира
15
Джакпа
22
Чендлер
22
Чендлер
15
Джакпа
29
Айхнер
9
Кастаньос
9
Кастаньос
29
Айхнер
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
13
Хайнц Линднер
ВР
14
Александер Майер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
14
Александер Майер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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