15 января 2026 года в рамках 16 тура Серии А «Комо» примет «Милан». Встреча обещает быть одной из самых интересных в туре: хозяева неожиданно закрепились в зоне еврокубков, а гости продолжают чемпионскую гонку, демонстрируя стабильность и прагматичный футбол. Турнирная интрига и текущая форма обеих команд создают предпосылки для напряженного и тактически выверенного матча.

«Комо»

После 19 туров «Комо» набрал 34 очка и занимает 6 место. Команда не проигрывает в четырех матчах подряд и особенно уверенно действует на своем поле, где серия без поражений насчитывает уже 14 встреч. В последних пяти играх «Комо» забил 8 голов и пропустил всего 2, что говорит о хорошем балансе между атакой и обороной. Коллектив стабильно забивает и умеет доводить матчи до нужного результата, даже против соперников из верхней части таблицы.

«Милан»

«Милан» располагается на 2 позиции с 40 очками и не проигрывает в Серии А уже 18 матчей подряд. Команда регулярно набирает очки за счет организованной игры и надежной обороны. В последних пяти турах «Милан» пропустил лишь 4 мяча, при этом продолжает стабильно забивать, отличаясь в 13 матчах подряд в чемпионате. Даже в гостях команда действует уверенно, предпочитая контролировать темп и минимизировать риски.

Факты о командах

«Комо»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Не проигрывает дома в 14 матчах подряд

В среднем 1.60 забитого гола за игру

В среднем 0.40 пропущенного гола за матч

«Милан»