«Комо» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 15 января 2026 с коэффициентом 1.75

14 января 2026 9:30
Комо - Милан
15 янв. 2026, четверг 22:45 | Италия. Серия А, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

15 января 2026 года в рамках 16 тура Серии А «Комо» примет «Милан». Встреча обещает быть одной из самых интересных в туре: хозяева неожиданно закрепились в зоне еврокубков, а гости продолжают чемпионскую гонку, демонстрируя стабильность и прагматичный футбол. Турнирная интрига и текущая форма обеих команд создают предпосылки для напряженного и тактически выверенного матча.

«Комо»

После 19 туров «Комо» набрал 34 очка и занимает 6 место. Команда не проигрывает в четырех матчах подряд и особенно уверенно действует на своем поле, где серия без поражений насчитывает уже 14 встреч. В последних пяти играх «Комо» забил 8 голов и пропустил всего 2, что говорит о хорошем балансе между атакой и обороной. Коллектив стабильно забивает и умеет доводить матчи до нужного результата, даже против соперников из верхней части таблицы.

«Милан»

«Милан» располагается на 2 позиции с 40 очками и не проигрывает в Серии А уже 18 матчей подряд. Команда регулярно набирает очки за счет организованной игры и надежной обороны. В последних пяти турах «Милан» пропустил лишь 4 мяча, при этом продолжает стабильно забивать, отличаясь в 13 матчах подряд в чемпионате. Даже в гостях команда действует уверенно, предпочитая контролировать темп и минимизировать риски.

Факты о командах

«Комо»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает дома в 14 матчах подряд
  • В среднем 1.60 забитого гола за игру
  • В среднем 0.40 пропущенного гола за матч

«Милан»

  • Не проигрывает в 18 матчах подряд
  • Побеждает «Комо» в 5 последних очных встречах
  • В среднем 1.20 забитого гола за игру
  • В среднем 0.80 пропущенного гола за матч

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 1
15.03.2025
Комо
Италия. Серия А, 19 тур
Комо
1 : 2
14.01.2025
Милан

Прогноз на матч «Комо» – «Милан»

Матч сведет между собой две команды в отличной форме. «Комо» традиционно силен дома и надежно действует в обороне, тогда как «Милан» имеет заметное преимущество в опыте и стабильности на дистанции. С учетом очных встреч гости выглядят фаворитом, однако легкой победы ожидать не стоит. Наиболее вероятным сценарием выглядит осторожная игра с минимальным количеством голов, где «Милан» как минимум не уступит.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.75
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Милан Комо
18+
  • Читайте нас: 