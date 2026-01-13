Введите ваш ник на сайте
«Хоффенхайм» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 14 января 2026 с коэффициентом 1.62

13 января 2026 9:03
Хоффенхайм - Боруссия М
14 янв. 2026, среда 22:30 | Германия. Бундеслига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Обе забьют — да
Сделать ставку

14 января 2026 года в рамках 17 тура Бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Боруссию М». Обе команды располагаются в верхней половине таблицы и сохраняют шансы на борьбу за еврокубковые позиции. Матч обещает быть конкурентным, учитывая стабильные результаты хозяев и умение гостей навязывать борьбу именно этому сопернику.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 6 место, набрав 27 очков после 15 туров. Команда демонстрирует сбалансированный футбол и редко уступает – в 7 из 9 последних матчей клуб не проигрывал. В последних пяти встречах «Хоффенхайм» забил 8 голов, пропустив лишь 4, что подчеркивает надежность обороны. При этом команда регулярно отличается в очных матчах против «Боруссии М», забивая в 11 последних играх с этим соперником.

«Боруссия М»

Гладбахская «Боруссия» идет на 10 месте с 19 очками после 16 туров. Команда нестабильна, но обладает качественной атакой и уверенно реализует моменты – 6 голов в последних пяти матчах. При этом оборона допускает ошибки, пропуская в среднем 1.60 мяча за игру. В очных встречах «Боруссия М» традиционно чувствует себя уверенно против «Хоффенхайма» и не проигрывала в 7 из 9 последних матчей между этими командами.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Забивает в 11 последних матчах против «Боруссии М»

«Боруссия М»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Хоффенхайма»
  • Забивает в 13 последних очных матчах
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

Личные встречи
33% (12)
33% (12)
33% (12)
64
Забитых мячей
72
1.78
В среднем за матч
2
5:3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  4:4
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
5 : 1
14.01.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
4 : 4
03.05.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
1 : 2
21.12.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
4 : 3
20.04.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
02.12.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 4
28.01.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
3 : 1
06.08.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
5 : 1
14.05.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
1 : 1
18.12.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
3 : 2
21.04.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
1 : 2
19.12.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
1 : 1
22.02.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
0 : 3
28.09.2019
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
2 : 2
04.05.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
0 : 0
15.12.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
3 : 3
17.03.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
1 : 3
28.10.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хоффенхайм
5 : 3
15.04.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
1 : 1
26.11.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
3 : 1
24.04.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
3 : 3
28.11.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хоффенхайм
1 : 4
04.04.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
3 : 1
02.11.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
2 : 2
22.02.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
2 : 1
15.09.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
0 : 0
19.01.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
2 : 1
25.08.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
1 : 2
24.03.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
1 : 0
22.10.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
2 : 0
05.03.2011
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хоффенхайм
2 : 0
21.12.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3 : 2
17.10.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
2 : 2
19.02.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
2 : 4
19.09.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
1 : 1
07.02.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
1 : 0
23.08.2008
Боруссия М
Показать все

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Боруссия М»

Статистика очных встреч указывает на высокую вероятность обмена голами, а текущая форма обеих команд подтверждает атакующий потенциал. «Хоффенхайм» выглядит чуть более сбалансированным, особенно в обороне, однако «Боруссия М» регулярно находит свои моменты именно против этого соперника. Матч имеет все предпосылки для результативного сценария с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.62
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.78

1.62
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Боруссия М Хоффенхайм
