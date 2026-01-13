14 января 2026 года в рамках 17 тура Бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Боруссию М». Обе команды располагаются в верхней половине таблицы и сохраняют шансы на борьбу за еврокубковые позиции. Матч обещает быть конкурентным, учитывая стабильные результаты хозяев и умение гостей навязывать борьбу именно этому сопернику.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 6 место, набрав 27 очков после 15 туров. Команда демонстрирует сбалансированный футбол и редко уступает – в 7 из 9 последних матчей клуб не проигрывал. В последних пяти встречах «Хоффенхайм» забил 8 голов, пропустив лишь 4, что подчеркивает надежность обороны. При этом команда регулярно отличается в очных матчах против «Боруссии М», забивая в 11 последних играх с этим соперником.

«Боруссия М»

Гладбахская «Боруссия» идет на 10 месте с 19 очками после 16 туров. Команда нестабильна, но обладает качественной атакой и уверенно реализует моменты – 6 голов в последних пяти матчах. При этом оборона допускает ошибки, пропуская в среднем 1.60 мяча за игру. В очных встречах «Боруссия М» традиционно чувствует себя уверенно против «Хоффенхайма» и не проигрывала в 7 из 9 последних матчей между этими командами.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Забивает в 11 последних матчах против «Боруссии М»

«Боруссия М»