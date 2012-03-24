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Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 24 марта 2012
Боруссия М
24.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
38'
М. Ройс
77'
Р. Фирмино
79'
Б. Вукчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Желтая карточка
О. Вендт
Желтая карточка
Р. Брауверс
Замена
М. Леки
️️️️
Т. Маркс
Замена
Я. Вестергор
️️️️
И. Ворса
ГОЛ! 1:2!
Б. Вукчевич
Пас отдал
Т. Вайс
Желтая карточка
Р. Фирмино
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Замена
М. Ханке
️️️️
И. Де Камарго
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Бабел
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Уильямс
Желтая карточка
М. Комппер
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
П. Херрманн
Желтая карточка
Т. Маркс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЛАЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПАЗ
7
Борис Вукчевич
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Райан Бабел
АП
23
Сеяд Салихович
ПП
0
Тобиас Вайс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Дамс
24
Янчке
4
Брауверс
4
Данте
33
Нойштедтер
18
Аранго
14
Маркс
18
Ройс
7
Херрманн
9
Де Камарго
2-2-4-1-1
22
Штарке
5
Комппер
25
Ворса
32
Бек
19
Джонсон
23
Салихович
19
Уильямс
13
Руди
7
Вукчевич
8
Бабел
0
Вайс
14
Маркс
7
Леки
7
Леки
14
Маркс
9
Де Камарго
9
Ханке
9
Ханке
9
Де Камарго
25
Ворса
23
Вестергор
23
Вестергор
25
Ворса
8
Бабел
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Бабел
19
Уильямс
9
Фирмино
9
Фирмино
19
Уильямс
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
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Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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