Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 15 декабря 2018
Хоффенхайм
15.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
45'
Желтая карточка
М. Кюизанс
42'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бауманн
4
Бичакчич
5
Пош
4
Нуху
14
Шульц
3
Кадержабек
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
32
Биттенкурт
17
Нелсон
27
Крамарич
4-1-2-2-1
1
Зоммер
5
Ланг
5
Байер
30
Эльведи
17
Вендт
5
Штробль
27
Кюизанс
10
Нойхаус
13
Штиндль
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Боруссия М
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+