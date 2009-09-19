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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 19 сентября 2009
Боруссия М
19.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 4
Завершен
Хоффенхайм
10'
Х. Аранго
17'
Р. Колаутти
21'
С. Салихович
86'
Майкосуэл
89'
Ч. Обаси Огбуке
90'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Желтая карточка
Д. Ба
Желтая карточка
Ж. Жорес
Замена
И. Ворса
️️️️
К. Эдуардо
ГОЛ! 2:4!
Д. Ба
ГОЛ! 2:3!
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 2:2!
Майкосуэл
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Колаутти
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
Х. Аранго
Замена
М. Ройс
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
Майкосуэл
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 2:1!
С. Салихович
ГОЛ! 2:0!
Р. Колаутти
17'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Марсел Меувис
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
4-3-3
26
Бэйлли
4
Данте
4
Брауверс
20
Жорес
28
Левелс
18
Аранго
8
Меувис
14
Маркс
10
Матмур
9
Колаутти
25
Бобадилья
4-1-2-3
26
Хильдебранд
5
Комппер
32
Бек
4
Шимунич
26
Ибертсбергер
14
Густаво
22
Эдуардо
23
Салихович
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
19
Ба
25
Бобадилья
18
Ройс
18
Ройс
25
Бобадилья
9
Колаутти
9
Фрэнд
9
Фрэнд
9
Колаутти
22
Эдуардо
25
Ворса
25
Ворса
22
Эдуардо
14
Густаво
7
Вукчевич
7
Вукчевич
14
Густаво
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
7
Пол Сталтери
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
7
Пол Сталтери
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Боруссия-Парк
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