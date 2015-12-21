Михаэль Фронтцек
Тренер
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Фронтцек
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|23 марта 1964
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Фронтцек
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|23 марта 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ганновер-96
|17
|4
|11
|2
|Дата
|Матч
|15.08.2015
|Дармштадт
|2 : 2
|Ганновер-96
|22.08.2015
|Ганновер-96
|0 : 1
|Байер
|29.08.2015
|Майнц
|3 : 0
|Ганновер-96
|12.09.2015
|Ганновер-96
|2 : 4
|Боруссия
|20.09.2015
|Аугсбург
|2 : 0
|Ганновер-96
|23.09.2015
|Ганновер-96
|1 : 3
|Штутгарт
|26.09.2015
|Вольфсбург
|1 : 1
|Ганновер-96
|03.10.2015
|Ганновер-96
|1 : 0
|Вердер
|18.10.2015
|Кельн
|0 : 1
|Ганновер-96
|24.10.2015
|Ганновер-96
|1 : 2
|Айнтрахт
|01.11.2015
|Гамбург
|1 : 2
|Ганновер-96
|06.11.2015
|Ганновер-96
|1 : 3
|Герта
|28.11.2015
|Ганновер-96
|4 : 0
|Ингольштадт
|04.12.2015
|Шальке-04
|3 : 1
|Ганновер-96
|12.12.2015
|Хоффенхайм
|1 : 0
|Ганновер-96
|19.12.2015
|Ганновер-96
|0 : 1
|Бавария
|21.11.2015
|Боруссия
|2 : 1
|Ганновер-96