Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаэль Фронтцек - статистика

Германия
23 марта 1964 (62)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ганновер-96
17
4
11
2
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 1
19.12.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1 : 0
12.12.2015
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3 : 1
04.12.2015
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
4 : 0
28.11.2015
Ингольштадт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
21.11.2015
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
1 : 3
06.11.2015
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
1 : 2
01.11.2015
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1 : 2
24.10.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
0 : 1
18.10.2015
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 0
03.10.2015
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 1
26.09.2015
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
1 : 3
23.09.2015
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2 : 0
20.09.2015
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганновер-96
2 : 4
12.09.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3 : 0
29.08.2015
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ганновер-96
0 : 1
22.08.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
2 : 2
15.08.2015
Ганновер-96
Главные новости
Сeмин высказался о завершении карьеры Роналду в сборной Португалии
17:29
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
10
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
14
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
8
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+