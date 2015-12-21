Фронтцек уволился из «Ганновера»

Главный тренер «Ганновер-96» Михаэль Фронтцек покинул свой пост. 51-летний специалист сделал такой шаг по собственному желанию. Случилось это после домашнего поражения от «Баварии» (0:1) в рамках 17-го тура Бундеслиги.

Стоит отметить, что Фронтцек проработал в «Ганновере» с апреля 2015 года. В текущем сезоне команда после 17 матчей смогла записать в свой актив 14 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице.