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    Йосип Шимунич

    Защитник
    Имя Йосип
    Фамилия Шимунич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 1978 (45 лет)
    Рост 195
    Вес 89
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