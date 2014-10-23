Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008