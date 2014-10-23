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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Динамо Загреб
Зальцбург - Динамо Загреб: обзор матча 23 октября 2014
Зальцбург
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
4 : 2
Завершен
Динамо Загреб
14'
Алан
45'
Алан
49'
А. Рамальо
52'
Алан
81'
А. Адеми
89'
А. Энрикес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Динамо Загреб
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
90'
+5
89'
ГОЛ! 4:2!
А. Энрикес
82'
Желтая карточка
О. Вукоевич
Замена
Н. Кейта
️️️️
К. Ляйтгеб
82'
81'
ГОЛ! 4:1!
А. Адеми
Пас отдал
А. Энрикес
Замена
М. Забитцер
️️️️
Алан
70'
Замена
В. Лазаро
️️️️
А. Ульмер
69'
65'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Й. Пиварич
65'
Замена
Й. Шимунович
️️️️
И. Пинту
53'
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Машаду
ГОЛ! 4:0!
Алан
52'
ГОЛ! 3:0!
А. Рамальо
Пас отдал
К. Ляйтгеб
49'
ГОЛ! 2:0!
Алан
Пас отдал
К. Кампль
45'
44'
Желтая карточка
Л. Сигали
ГОЛ! 1:0!
Алан
Пас отдал
П. Анкерсен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
15
Франц Шимер
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
11
Франко Андрияшевич
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
17
Ульмер
2
Анкерсен
13
Хинтереггер
5
Рамальо
24
Ляйтгеб
31
Илсанкер
44
Кампль
17
Бруно
11
Алан
19
Сориано
3-1-4-2
82
Эдуарду
30
Сигали
4
Шимунич
12
Пинту
77
Брозович
55
Машаду
45
Адеми
19
Пиварич
8
Антолич
2
Судани
9
Энрикес
17
Ульмер
19
Лазаро
19
Лазаро
17
Ульмер
24
Ляйтгеб
8
Кейта
8
Кейта
24
Ляйтгеб
11
Алан
20
Забитцер
20
Забитцер
11
Алан
12
Пинту
55
Шимунович
55
Шимунович
12
Пинту
19
Пиварич
5
Вукоевич
5
Вукоевич
19
Пиварич
55
Машаду
7
Пьяца
7
Пьяца
55
Машаду
Остались в запасе
Зальцбург
Динамо Загреб
22
Бенно Шмитц
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
15
Франц Шимер
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Франко Андрияшевич
ЦП
12
Антонио Йежина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
15
Франц Шимер
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
11
Франко Андрияшевич
ЦП
12
Антонио Йежина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Зальцбург - Динамо Загреб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Ред Булл Арена
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