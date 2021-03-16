Зоран Мамич
Тренер
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Мамич
|Гражданство
|Хорватия
|Дата рождения
|30 сентября 1971
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Мамич
|Гражданство
|Хорватия
|Дата рождения
|30 сентября 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|Дата
|Матч
|22.10.2020
|Динамо
|0 : 0
|Фейеноорд
|29.10.2020
|ЦСКА
|0 : 0
|Динамо
|05.11.2020
|Динамо
|1 : 0
|Вольфсберг
|26.11.2020
|Вольфсберг
|0 : 3
|Динамо
|03.12.2020
|Фейеноорд
|0 : 2
|Динамо
|10.12.2020
|Динамо
|3 : 1
|ЦСКА
|18.02.2021
|Краснодар
|2 : 3
|Динамо
|25.02.2021
|Динамо
|1 : 0
|Краснодар
|11.03.2021
|Тоттенхэм
|2 : 0
|Динамо