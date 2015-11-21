Тренер загребского «Динамо»: «Решение УЕФА — это идиотизм»

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич остался в шоке от решения УЕФА дисквалифицировать полузащитника команды Арияна Адеми на 4 года за употребление допинга.

«Мы потрясены. Это просто идиотизм. Зачем так жестоко относиться к маленьким клубам? В этом нет никакого смысла. Как можно наказывать парня после того, как эксперты доказали, что это были всего лишь низкокачественные добавки, а сам он ничего об этом не знал. Да, ему следовало быть более осторожным, ведь есть строгие правила, но многолетняя дисквалификация — это, повторюсь, идиотизм. Мне интересно, каким было бы наказание, если бы на месте Адеми оказался игрок «Арсенала», «Баварии» или какого-то другого гранда. Это унизительно. Мы подадим апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если это необходимо, и будем бороться за Адеми. Мы хотим защитить и его, и весь хорватский футбол», — посетовал Мамич.